Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann mit Hausverbot landet im Gefängnis

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 24. April 2025 machten Sicherheitsmitarbeiter der Bahn eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle (Saale) um 12:10 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der sich auf Bahnsteig 2 befand und ein aktuelles Hausverbot für den besagten Bahnhof besitzt. Die Be-amten kontrollierten den 47-Jährigen daraufhin. Bei der sich anschlie-ßenden Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei wurde bekannt, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staats-anwaltschaft Magdeburg vorlag. Demnach wurde er wegen Leistungser-schleichung zu einer Geldstrafe von 1200 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt. Weder zahlte er den auferlegten Betrag, noch stellte er sich der Haftstrafe. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft im April 2025 den Haftbefehl. Dies eröffneten die Beamten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Den haftabwendenden Betrag konnte der Deutsche nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der erforder-lichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem erhält er eine neue Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs. Die ausschrei-bende Behörde erhielt abschließend Kenntnis vom Vollzug des Haftbe-fehls.

