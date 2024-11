Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall - Wer hatte Rotlicht? - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Samstagabend in der Heidelberger Altstadt.

Eine 66-jährige BMW-Fahrerin war gegen 21.40 Uhr auf der Straße "Am Hackteufel" in Richtung Schlierbach unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Toyota die Mönchgasse in Richtung Neckar. An der Einmündung beider Straßen kommt es zum Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge. Es entstand lediglich Sachschaden an den beiden Autos. Verletzt wurde niemand.

Bei der Unfallaufnahme gaben die zwei Beteiligten jeweils an, bei grüner Ampel gefahren zu sein.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu Unfallgeschehen, insbesondere wer bei Grünlicht gefahren ist, geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/1857-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

