Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 39-Jähriger mit 2,22 Promille wird mit Vielzahl an Diebesgut erwischt

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 22. April 2025 entwendete ein 39-Jähriger um 18:20 Uhr Lebensmittel im Wert von 14 Euro in einer Verkaufseinrichtung im Hauptbahnhof Magdeburg. Da er den Markt verließ, ohne die Waren zu zahlen, stellte ein Mitarbeiter des Geschäftes den Mann und informier-te die Bundespolizei. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Mitnahme in die nahegelegenen Räumlichkeiten der Bundespolizei. In seinem mitgeführten Rucksack wurde weiteres Diebesgut im Wert von 200 Euro fest- und anschließend sichergestellt. Dabei handelte es sich um vier Pullover aus einem Einkaufszentrum in der Nähe des Hauptbahnhofes. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte bei dem aus Georgien Stammenden 2,22 Promille. Er erhält Strafanzeigen wegen Diebstahls sowie Diebstahls geringwertiger Sachen.

