Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloses Reisegepäck führt zu Polizeieinsatz und 99 Minuten Zugverspätungen

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 22. April 2025 bemerkte ein achtsamer Zugbegleiter in einem Intercity auf der Strecke von Leipzig nach Hannover, beim planmäßigen Halt des Zuges am Hauptbahnhof Halle (Saale) um 06:00 Uhr, einen herrenlosen Rucksack sowie einen Stoffbeutel in einem unteren Abteil, in einer Sitzgruppe. Daraufhin wurde die Bundespolizei durch die Notfallleitstelle der Bahn informiert. Ausrufe nach dem vermeintlichen Besitzer in jenem Zug, als auch auf dem Bahnsteig und im Hauptbahnhof selbst verliefen ohne Erfolg. Demnach wurde der Zug geräumt, dieser und der Bereich vom Bahnsteig 8/9 sowie die dazugehörigen Bahngleise gesperrt und die Spezialkräfte der Bundespolizei aus Leipzig angefordert. Die Entschärfer trafen um 06:50 Uhr am Ereignisort ein, röntgten das Gepäck, stuften dies glücklicherweise als ungefährlich ein und öffneten es. Darin befanden sich Gegenstände des täglichen Bedarfs, jedoch keine Hinweise auf einen möglichen Besitzer. Entsprechend wurde es an das Fundbüro übergeben und der Einsatz um 07:26 Uhr beendet. Aufgrund des Einsatzes und den notwendigen polizeilichen Maßnahmen erhielten fünf Züge insgesamt eine Verspätung von 99 Minuten. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten mit herrenlosen Gepäckstücken kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen, ganz besonders darauf zu achten und beim Ausstieg nicht zu vergessen. Neben einem möglichen Diebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall erneut beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen. Zudem waren auch in diesem Fall viele Reisende von dem Ausfall des Zuges betroffen und mussten auf andere Züge zurückgreifen.

