Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 19-Jähriger entwendet Lebensmittel und wird per Haftbefehl gesucht

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 19. April 2025 bemerkte der Detektiv eines Supermark-tes im Hauptbahnhof Halle (Saale) einen jungen Mann, welcher um 07:58 Uhr diverse Lebensmittel im Wert von 8,25 Euro einsteckte und den La-den, ohne die Waren zu zahlen, verlassen wollte. Daran wurde der 19-Jährige jedoch gehindert. Sicherheitsmitarbeiter der Bahn informierten die Bundespolizei, welche sich dem Sachverhalt annahm. Da sich der Tatverdächtige nicht ausweisen konnte, wurde er für die Personalienfeststellung mit zur Dienststelle genommen. Mittels seines Fingerabdrucks konnte der Ukrainer identifiziert werden. Doch damit nicht genug. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Daten brachte noch einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Führt zum Vorschein. Wegen Leistungserschleichung verurteilte das Amtsgericht Nürnberg den jungen Mann bereits im August des letzten Jahres zu einer Geldstrafe von 450 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen. Da er weder die Geldstrafe beglich und zudem unbekannten Aufenthaltes war, erging der Haftbefehl am 4. April 2025. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den Mann und nahmen ihn fest. Da er die 450 Euro nicht zahlen konnte, wurde er an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Die ausschreibende Behörde informierten die Einsatzkräfte entsprechend über die Vollstreckung des Haftbefehls. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige wegen des aktuell begangenen Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell