Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rauschgifthandel im großen Stil - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart/Vaihingen/Enz (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (26.02.2025) zwei 42 und 36 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, seit Ende des Jahres 2019 im großen Stil mit Rauschgift gehandelt zu haben. Umfangreiche und intensive Ermittlungsarbeit führte die Polizisten auf die Spur der beiden Männer sowie mögliche Bunkermöglichkeiten und Rauschgiftverstecke. Bei einer erfolgreichen Durchsuchung am Mittwoch von mehr als einem Dutzend Wohnungen und anderen Objekten sowie elf Fahrzeugen im Bereich Stuttgart und Vaihingen/Enz fanden die Beamten rund 1,5 Kilogramm Kokain, mehrere Hunderttausend Euro Bargeld sowie weitere Beweismittel, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Komplizen der beiden Tatverdächtigen dauern an. Die beiden deutschen Männer wurden am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte und die Männer in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

