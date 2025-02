Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Drei Fahrzeuge bei Unfall beteiligt

Stuttgart-Süd (ots)

Eine 52 Jahre alte Frau hat sich bei einem Verkehrsunfall in der Schickhardtstraße leichte Verletzungen zugezogen. Ein 19-Jähriger fuhr kurz vor 16.00 Uhr mit seinem Ford in der in der Mörikestraße und wollte nach rechts in die Schickhardtstraße abbiegen. Dabei stieß der Ford mit dem Mercedes einer 52-Jährigen zusammen, die in der Schickhardtstraße Richtung Erwin-Schoettle-Platz unterwegs war. Durch den Zusammenstoß prallte der Mercedes gegen den BMW eines 83-jährigen Mannes, der in der Schickhardtstraße Richtung Schwabtunnel unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzte Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 70.000 Euro.

