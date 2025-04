Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 33-Jähriger entblößt sich in der Öffentlichkeit

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 22. April 2025 entblößte ein 33-Jähriger um 14:32 Uhr seinen Intimbereich am Haupteingang des Hauptbahnhofes Halle (Saale) indem er seine Hose herunterzog. Eine 19-Jährige Reisende hatte die Szenerie mit ansehen müssen. Sie empfand starken Ekel und informierte eine in der Haupthalle befindliche Streife der Bundespolizei. Anhand der Personenbeschreibung konnte der mutmaßliche Exhibitionist vor dem Eingang gestellt werden. Auf die Tathandlung angesprochen äußerte er, dass er auch so geboren wurde. Ausweispapiere konnte der aus Eritrea Stammende nicht vorweisen. Auch bei der Durchsuchung konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente aufgefunden werden. Mit Hilfe des polizeilichen Informationssystems konnten die Personalien des bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mannes jedoch zweifelsfrei festgestellt werden. Die eingesetzten Beamten belehrten den Mann und eröffneten ihm die zur Last gelegte Tat. Entsprechend erhält er eine Strafanzeige wegen der exhibitionistischen Handlung.

