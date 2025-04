Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Kinder bewerfen Intercityexpress mit Steinen, Scheibe defekt, Poli-zeieinsatz und 126 Minuten Zugverspätungen

Bitterfeld-Wolfen, Holzweißig (ots)

Am Donnerstag, den 24. April 2025 bewarfen zwei Kinder im Bereich der Ortslage Holzweißig um 18:37 Uhr einen Intercityexpress mit Schotter-steinen, welcher sich auf der Strecke von Berlin in Richtung Halle (Saale) befand. Hierbei trafen sie ein Fenster des Zuges und beschädigten dieses. Glücklicherweise wurde kein Reisender im Zug verletzt. Der betroffene Intercityexpress leitete einen Nothalt ein. Informierte Einsatzkräfte der Landes- sowie Bundespolizei verlegten umgehend in Richtung des Ereignisortes. Ein Zeuge bemerkte zwei Kinder im Nachbargleis, stellte die beiden Sprösslinge und übergab sie anschließend den Beamten. Die beiden 12-jährigen Deutschen wurden über die Gefahren, in welche sie sich arglos begeben hatten, eindringlich belehrt. Die Bundespolizisten informierten die jeweiligen Erziehungsberechtigten und übergaben die Kids entsprechend. Der Zug konnte seine Fahrt nach der Sach-verhaltsaufnahme fortsetzen. Durch den Polizeieinsatz erhielten 10 Züge insgesamt Verspätungen von 126 Minuten. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. Glücklicherweise kam es in diesem Fall zu keinen Verletzten. Dennoch wird sich die Präventionsbeauftragte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit den Jungen in Verbindung setzen, um sie nochmals zu sensibilisieren.

