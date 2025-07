Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Ilshofen/Eckartshausen: Diebstahl von Pedelec

Am Mittwoch zwischen 8:50 und 18:05 Uhr wurde aus den Fahrradständern am Buswartehäuschen in der Straße "Am Bahnhof" ein Fahrrad entwendet. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Pedelec des Herstellers Cube mit dem Modell Town Sport HPA in der Farbe Schwarz. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ilshofen unter 07904 9400-10 zu melden.

Obersontheim/Mittelfischach: Traktor vs. Pkw

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 11:30 Uhr die L1066 in Fahrtrichtung Mittelfischach, als an einer Kreuzung auf der Höhe von Engelhofen ein 64-jähriger Traktor-Lenker die Fahrbahn überqueren wollte und dabei den 20-Jährigen übersah. Trotz Ausweichversuch des Pkw-Lenkers konnte eine Kollision nicht verhindert werden, woraufhin das Fahrzeug von der Fahrbahn abgewiesen wurde und in einem Feld zum Stehen kam. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

