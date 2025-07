POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Trickdiebstahl

Kamp-Lintfort (ots) - Unbekannte Täter sind in eine Apotheke an der Freiherr-vom-Stein-Straße eingebrochen. In der Zeit von Donnerstag (18:00 Uhr) bis Freitag (05:45 Uhr) schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Geschäftsräume. Dort erbeuteten sie Bargeld. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet ...

