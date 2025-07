Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Pkw-Fahrer flüchtet vor der Polizei - Fahrt endet auf einem Kreisverkehr

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 20.07.2025, gegen 10.55 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung, im Begegnungsverkehr Hünxer Straße, ein schwarzer Mercedes ohne amtliche Kennzeichen auf. Nachdem der Streifenwagen gewendet wurde, versuchte sich der Fahrzeugführer durch überhöhte Geschwindigkeit einer Kontrolle zu entziehen. Zunächst fuhr der Pkw-Fahrer die Oberlohberg-Allee in Richtung Bergpark, wo er im dortigen Kreisverkehr bereits die Grünfläche überfuhr und wendete. Anschließend setzte er, nach Durchfahren des Kreisverkehrs, seine Fahrt in Richtung Kreisverkehr Hünxer Straße fort. Vermutlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit verunfallte der Pkw am Kreisverkehr Hünxer Straße. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer flüchtete danach auf ein umzäuntes Grundstück in unmittelbarer Nähe, wo er durch Polizeibeamte angetroffen und unverletzt festgenommen werden konnte. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war und die Eigentumsverhältnisse unklar waren, wurde der Pkw sichergestellt. Da bei dem Fahrer des Pkw noch deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm im Weiteren noch eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zu den Geschehnissen dauern derzeit noch an. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie der Bergung des Pkw wurde der Bereich um den Kreisverkehr teilweise gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell