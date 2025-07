Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannte Täter brechen in Apotheke ein

Kamp-Lintfort (ots)

Unbekannte Täter sind in eine Apotheke an der Freiherr-vom-Stein-Straße eingebrochen.

In der Zeit von Donnerstag (18:00 Uhr) bis Freitag (05:45 Uhr) schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Geschäftsräume. Dort erbeuteten sie Bargeld.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Kamp-Lintfort unter, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/250718-0709

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell