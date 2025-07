Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Fahrlässige Brandstiftung durch Feuerwerkskörper.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (03.07.2025) gegen 15 Uhr brannte ein Getreidefeld im Niedernfeldweg in Heidenoldendorf. Durch Wind breitete sich das Feuer schnell aus, so dass schlussendlich rund 15.000 Quadratmeter des Feldes zerstört wurden. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und verhinderte eine weitere Ausbreitung des Brandes. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei ist der Brand durch einen Feuerwerkskörper entstanden, der von einem 13-jährigen Jungen gezündet wurde. Der verursachte Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

