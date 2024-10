Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Arheilgen: Falsche Handwerker bestehlen Senior

Polizei sucht Zeugen

Arheilgen (ots)

Am Montagmittag (30.9.) gaben sich Kriminelle als Handwerker aus und erbeuteten so Bargeld und Schmuck. Zwischen 15.00 und 15.15 Uhr gaben sie bei einem Senior aus der Römerstraße vor, etwas an den Wasserleitungen reparieren zu müssen. Daraufhin gelangte einer der Täter in den Keller und mindestens ein weiterer Täter in die Wohnräume. Hier entwendete er unbemerkt Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 16.000 Euro. Danach entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einer der Täter kann als etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben werden. Er hatte dunkle Haare und Augen, sowie einen dunklen Teint. Zudem war er dunkel gekleidet.

Zeugen, die Hinweise zur Person geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell