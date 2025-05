Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Notlage vorgetäuscht - Bundespolizisten mit Faustschlag angegriffen

Dortmund (ots)

Am Freitagabend (16. Mai) wollten Bundespolizisten einem augenscheinlich Bewusstlosen am Dortmunder Hauptbahnhof helfen. Kurz darauf attackierte dieser einen der Beamten unvermittelt.

Gegen 20:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund über eine bewusstlose Person auf dem Bahnhofsvorplatz in Kenntnis gesetzt. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zu dem 42-Jährigen. Vor Ort stellte sich dann jedoch nach Inaugenscheinnahme des Mannes heraus, dass dieser die Lage vorgetäuscht hatte. Die Uniformierten halfen dem stark alkoholisierten, ukrainischen Staatsbürger auf die Beine. Als er schließlich selbstständig stand, versuchte er mittels gezielten Faustschlags einem Polizisten ins Gesicht zu schlagen. Der Angriff konnte durch den Beamten abgewehrt und der Wohnungslose zu Boden gebracht werden. Hierbei zog sich der Aggressor eine leichte Verletzung an der Nase zu.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte den 42-Jährigen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Identität des Mannes konnte wenig später im Krankenhaus festgestellt werden.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Der Beamte blieb unverletzt, eine Bodycam zeichnete den Angriff auf.

