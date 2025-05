Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mehrfach geschlagen und gegen den Kopf getreten - Bundespolizei nimmt Angreifer fest

Dortmund (ots)

Am Freitagnachmittag (16. Mai) kam es am Dortmunder Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Bundespolizisten fixierten den augenscheinlich alkoholisierten Aggressor unmittelbar und führten ihn in die Diensträume.

Gegen 14:50 Uhr informierte eine Passantin die Bundespolizei über eine Schlägerei am Bahnhofsvorplatz des Hauptbahnhofs Dortmund. Beim sofortigen Eintreffen der Einsatzkräfte trat der Beschuldigte mit dem Schuh gegen den Kopf eines am Boden liegenden Mannes. Die Polizisten brachten den Angreifer unverzüglich zu Boden und fesselten diesen. Anschließend führten sie ihn in die Wachräume. Der 47-Jährige wies erhebliche Verletzungen im Kopfbereich auf und blutete stark aus Mund und Nase. Die Beamten leiteten Erste Hilfe Maßnahmen ein, als die Atmung des Geschädigten kurzzeitig aussetzte. Der alarmierte Rettungsdienst sowie eine Notärztin übernahmen die medizinische Versorgung und brachten den polnischen Staatsbürger wenig später in ein Krankenhaus.

Eine Zeugin gab gegenüber den Uniformierten an, dass der 42-Jährige mehrfach auf den am Boden liegenden Geschädigten eingetreten und geschlagen haben soll.

Währenddessen durchsuchten weitere Einsatzkräfte den Polen (42), fanden jedoch keine Identitätspapiere auf. Die Schuhe des Angreifers wiesen Blutanhaftungen auf, weshalb diese als Beweismittel sichergestellt wurden.

Eine Auswertung der Videoaufnahmen ergab, dass es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Wohnungslosen gekommen ist, bevor der 42-Jährige den 47-Jährigen mit mehreren Faustschlägen attackierte. Als der Geschädigte daraufhin zu Boden ging, trat und schlug der Angreifer weiterhin auf diesen ein.

Zunächst verhielt sich der 42-Jährige unkooperativ und machte keine Angaben zu den Geschehnissen. Ein Atemalkoholtest ergab später einen Wert von 2,85 Promille. Mit Hilfe der Daten einer aufgefundenen Kreditkarte sowie Ausweisbilder konnte schließlich die zunächst unklare Identität des Beschuldigten ermittelt werden. Ein Arzt untersuchte den Mann, bevor er schließlich in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht wurde. Die Dortmunder Kriminalwache übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell