BPOL NRW: Scheibe von S-Bahn eingeschlagen - Bundespolizei nimmt 26-Jährigen in Gewahrsam

Scheibe von S-Bahn eingeschlagen - Bundespolizei nimmt 26-Jährigen in Gewahrsam

Hagen

Gestern Abend (15. Mai) schlug ein Mann in einer S-Bahn, welche sich auf den Weg in Richtung Hagen befand, während der Fahrt die Scheibe ein. Die Bundespolizisten entließen den Beschuldigten im Anschluss der strafprozessualen Maßnahmen. Wenig später trafen sie jedoch erneut auf ihn und nahmen ihn, aufgrund seines auffälligen Verhaltens, nach einer kurzen Verfolgung in Gewahrsam.

Gegen 23:10 Uhr informierte ein Reisender die Bundespolizeiwache in Hagen über einen Mann in der S5 (Dortmund - Hagen), der in Begriff sei eine Scheibe des Zuges mit einem Nothammer einzuschlagen. Die Einsatzkräfte begaben sich daraufhin umgehend zu dem Bahnsteig zu Gleis 10, wo wenige Minuten später die S-Bahn eintraf. Hier trafen die Beamten auf den 26-Jährigen und konfrontierten ihn mit dem Sachverhalt. Daraufhin gab der litauische Staatsbürger die Tat zu, machte jedoch anschließend von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Gegenüber den Uniformierten wies sich der Wohnungslose mit seiner litauischen Identitätskarte aus, wodurch die Polizisten seine Identität zweifelsfrei feststellten. Im Anschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Die Bundespolizisten fertigten Lichtbilder der Beschädigungen und setzten die Deutsche Bahn AG über den Sachverhalt in Kenntnis. Eine genaue Schadenshöhe wurde noch nicht ermittelt.

Der Mann wird sich nun wegen Sachbeschädigung und der Beeinträchtigung von Nothilfemitteln verantworten müssen.

Einige Minuten später wurden die Einsatzkräfte erneut auf den 26-Jährigen aufmerksam, der völlig unkontrolliert am Busbahnhof am Hagener Hauptbahnhof herumrannte. Dabei lief er zwischen den an- und abfahrenden Bussen entlang und nahm auch keine Rücksicht auf den angrenzenden Straßenverkehr. Der Aufforderung der Beamten, stehen zu bleiben, kam der Litauer nicht nach. Schließlich rannte er weiter in Richtung Martin-Luther-Straße. Infolgedessen nahmen die Uniformierten eine fußläufige und motorisierte Verfolgung auf. Zudem informierten sie das Polizeipräsidium Hagen über den Sachverhalt, welches daraufhin auch ein Einsatzmittel zur Unterstützung entsandte. Die eingesetzten Kräfte der Polizei Hagen stellten den Flüchtigen schließlich in der Körnerstraße. Anschließend wurde er durch die Bundespolizisten übernommen und gefesselt.

Aufgrund seines ausfälligen Verhaltens und zum Schutz der eigenen Person nahmen die Uniformierten den jungen Mann in Gewahrsam und führten ihn dem Polizeigewahrsam in Hagen zu.

