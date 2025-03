Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten: Dachstuhlbrand - Mutter rettet sich mit Sohn ins Freie

Eichstetten - Am Dienstag, 25.03.2025, gegen 11:40 Uhr, kam es in der Nimburger Straße in Eichstetten zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses. Die Bewohnerin der Doppelhaushälfte bemerkte zunächst Rauch im Obergeschoss und rettete sich daraufhin mit ihrem 3-jährigen Sohn ins Freie. Weitere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht im Haus. Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Eichstetten, Bötzingen sowie Teningen waren vor Ort und konnten durch das Ablöschen der Flammen im Dachstuhl eine weitere Brandausbreitung verhindern. Ob ein Defekt an der vorhandenen Photovoltaikanlage ursächlich für den Brand war, wird derzeit noch geklärt. Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich bewegen. Der Polizeiposten Bötzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

