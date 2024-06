Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ingewahrsamnahme nach Widerstand

Rastatt (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 11:30 Uhr konnte ein Ladendieb von mehreren Zeugen in einem Lebensmittelgeschäft in der Rauentaler Straße bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden. Einer der Zeugen wurde dabei leicht verletzt. Wegen seines aggressives Verhaltens, sowie den ausgesprochenen Beleidigungen wurde der 21-Jährige in Gewahrsam genommen. Der junge Mann leistete auf dem Weg in die Gewahrsamseinrichtung heftigen Widerstand. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

