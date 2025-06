Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 29.06.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahrerin nach Unfallflucht ermittelt

Eine 23-jährige Autofahrerin touchiert beim Ausparken einen, am Straßenrand parkenden, Pkw und entfernt sich vom Unfallort. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, gegen 14:30 Uhr, im Auricher Stadtgebiet. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Fahrerin eines Citroen (Unfallverursacherin) ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Sonstiges

Wiesmoor - Personensuche mit positivem Ausgang

Am Samstagabend kommt es in Wiesmoor zu einem größeren Rettungseinsatz am Nordgeorgsfehnkanal. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass eine offensichtlich alkoholisierte Person in den Kanal gestürzt sei und nicht mehr zu sehen war. Die Polizeikräfte stellten an der Böschung entsprechende Spuren fest und begaben sich ins Wasser, um nach der Person zu suchen. Parallel wurden Feuerwehr und DLRG alarmiert, die ebenfalls die Absuche aufnahmen. Trotz intensiver Suche blieb die Person zunächst verschwunden. Kurze Zeit später ergaben sich Hinweise, dass sich ein Mann mit nasser Kleidung auf dem nahegelegenen Stadtfest aufhält. Eine Befragung bestätigte, dass es sich um die vermeintlich verunglückte Person handelte.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Nach Faustschlag im Gewahrsam

Am frühen Sonntagmorgen kommt es innerhalb einer Gaststätte in Wittmund in der Kirchstraße zu einer Körperverletzung. Ein 30-jähriger Wittmunder schlug hierbei ohne Anlass einem 24-jährigen Wittmunder in das Gesicht. Da der Schläger einem Platzverweis der Polizei nicht nachkommen wollte und sich darüber hinaus fortgesetzt aggressiv zeigte, wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsgeschehen

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Autofahrer ohne Führerschein

Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte einen Autofahrer in Lütetsburg. Der 44-jährige Fahrer eines Renault wurde in der Landstraße angehalten. Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Norden/Hage - Fahren unter Drogeneinfluss

Zwei Autofahrer werden innerhalb kurzer Zeit mit dem Verdacht der Drogenbeeinflussung angehalten. Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 21-jährigen Autofahrer in Osteel. Während der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum und ein Drogenvortest verlief positiv auf mehrere Substanzen. Dem 21-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Noch am gleichen Abend und nur wenig später, kontrollierten Polizeibeamte in Hage einen 23-jährigen Autofahrer. Auch bei ihm lagen Hinweise auf eine Drogenbeeinfluss vor und ein Drogenvortest verlief positiv. Für ihn war die Weiterfahrt ebenfalls beendet und eine Blutprobe wurde entnommen. Gegen beide Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Großheide - Unfallverursacher gesucht

Am Samstagvormittag kommt es in Großheide zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Großheider Straße gegen einen geparkten Audi und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadenregulierung zu bemühen. Es entstand ein erheblicher Streifschaden an dem Audi. Der Vorfall ereignete sich gegen 09:50 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter 04931 9210 zu melden.

Wirdum - Kradfahrer verunfallt

Samstagnachmittag kommt es in Wirdum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer verletzt wird. Nach ersten Erkenntnissen kam der 19-jährige Motorradfahrer in einer Linkskurve in der Loppersumer Straße von der Fahrbahn ab und rutschte in einen angrenzenden Graben. Der Verunfallte wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des Motorrads erfolgte durch ein Abschleppunternehmen.

