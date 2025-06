POL-AUR: Großefehn - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Einbruch in Grundschule Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Grundschule in Norden eingebrochen. In der Wurzeldeicher Straße verschafften sich die Täter zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, Zutritt zu einer Grundschule. In dem ...

mehr