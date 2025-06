Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Farbschmierereien an Schulgebäuden

Unbekannte haben in Wittmund mehrere Schulgebäude mit Farbe beschmiert. Die Taten ereigneten sich zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, in der Brandenburger Straße. Auch verfassungsfeindliche Symbole wurden verwendet. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04462 9110 um Hinweise.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Quad-Fahrer schwer verletzt

Ein 37 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg schwer verletzt worden. Er fuhr gegen 23.10 Uhr mit einem Quad auf dem Hopelser Weg in Richtung Bentstreek und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er in einem Graben landete. Der 37-Jährige wurde unter dem Quad eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Zudem ist der 37-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Wittmund - Pedelec-Fahrer kollidiert mit Pkw

Ein Pedelec-Fahrer ist am Mittwoch in Wittmund auf einen haltenden Pkw aufgefahren. Gegen 15 Uhr hielt auf der Langeoogstraße ein 46-Jähriger mit seinem Peugeot verkehrsbedingt an. Ein 41-jähriger Pedelec-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Der Mann wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

