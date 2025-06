Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Supermarkt

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in einen Supermarkt im Addinggaster Weg in Norden eingebrochen. Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, verschafften sich die Täter nach ersten Erkenntnissen über das Dach des Lebensmittelgeschäfts gewaltsam Zutritt. Es wurden Genussmittel im Wert von über 1000 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrerin kollidiert mit Autofahrer und flüchtet

Eine unbekannte Radfahrerin ist am Dienstag nach einem Parkplatzunfall in Norden geflüchtet. Gegen 10.45 Uhr stieß die Unbekannte auf dem Parkplatz eines Discounters in der Gewerbestraße mit ihrem Fahrrad gegen einen schwarzblauen VW T-Roc. Das Heck des Pkw wurde dadurch zerkratzt. Die Radfahrerin fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Sie wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt mit langen blonden Haaren und einem älteren Damenrad. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag in Aurich. Ein 48 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 14.45 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Wittmund unterwegs, als auf Höhe der Einmündung zum Wasserwerksweg ein 39-jähriger VW-Fahrer vor ihm verkehrsbedingt anhielt. Der Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Heck des VW auf. In dem VW wurden die 35-jährige Beifahrerin und ein zwölfjähriges Kind leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Upgant-Schott - Dacia-Fahrer gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Freitag, 6. Juni, in Upgant-Schott ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer fuhr gegen 16.30 Uhr auf dem Siegelsumer Moorweg in Fahrtrichtung Rechtsupweg, als ihm ein Audi-Fahrer entgegenkam. Der Unbekannte schnitt mit seinem dunklen Dacia in Höhe der Hausnummer 12 die Linkskurve, sodass der Audi-Fahrer nach rechts ausweichen musste. An dem Audi entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise auf den Fahrer des dunklen Dacia (mutmaßliches Kennzeichenfragment AUR-KW...) nimmt die Polizei Marienhafe unter 04934 910590 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell