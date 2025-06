Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht

Norden - Unter Alkoholeinfluss

Wiesmoor - Lkw im Graben

Krummhörn - Unfallflucht

Südbrookmerland - Unfall mit drei Beteiligten

Aurich - Betrunken Unfall verursacht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen und Geschädigte gesucht

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung in Aurich sucht die Polizei Zeugen und Geschädigte. In der Nacht auf Dienstag, gegen 0.35 Uhr, lief ein 24 Jahre alter Mann wiederholt auf die Moordorfer Straße, sodass mehrere Autofahrer stark abbremsen oder ausweichen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Zudem warf der Mann Mülltonnen auf die Fahrbahn. Zeugen und geschädigte Verkehrsteilnehmer melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941 606215.

Norden - Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Montagabend von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert worden. Während der Kontrolle im Westlinteler Weg stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 0,7 Promille. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Wiesmoor - Lkw in Graben gerutscht

Am Montag ist in Wiesmoor ein Lkw in einen Graben gerutscht. Ein 23 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen 12.15 Uhr auf dem Drosselweg unterwegs. Als er nach links in den Birkhahnweg einbiegen wollte, übersah er einen kleinen Graben, der sich rechtsseitig der Fahrbahn befand. Die Zugmaschine geriet in den Graben und kam darin zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Abschlepper musste den Sattelzug bergen.

Krummhörn - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher flüchtete am Montag in Leybuchtpolder. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr gegen 16.20 Uhr mit seinem schwarzen Kombi auf der Störtebeker Straße in Richtung Krummhörn. Der Außenspiegel des Kombi touchierte einen entgegenkommenden roten Iveco Omnibus. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, fuhr der Unfallverursacher weiter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Südbrookmerland - Unfall mit drei beteiligten Autos

Am Montag kam es in Südbrookmerland zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 41 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen 16.25 Uhr auf der Norder Straße in Richtung Georgsheil unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache bremste der Fahrer unvermittelt stark ab. Eine dahinterfahrende 80-jährige Renault-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Lkw nicht mehr verhindern. Auch ein 39 Jahre alter VW-Fahrer, welcher hinter dem Renault fuhr, konnte trotz Bremsung einen Unfall mit dem Renault nicht vermeiden. Die 80-Jährige und der 39-Jährige wurden leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war in dem Bereich für über eine Stunde gesperrt, zeitweise kam es sogar zu einer Vollsperrung.

Aurich - Betrunken Unfall verursacht

Am Montag sind bei einem Unfall in Aurich drei Personen verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr gegen 20.30 Uhr auf der Straße Wallster Weg aus Richtung Utlandshörner Straße kommend. Auf Höhe der Hausnummer 53 verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und fuhr gegen einen Baum. Sowohl er als auch eine 18-jährige und ein 20-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell