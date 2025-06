Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hagermarsch - Brandstiftung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hagermarsch - Brandstiftung

In Hagermarsch kam es in der Nacht zu Samstag zu zwei Brandgeschehen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.40 Uhr in den Kleiweg und in den Alten Postweg alarmiert. Mit über 100 Kräften rückten die Feuerwehren aus und übernahmen die Löscharbeiten vor Ort.

Im Kleiweg zerstörten die Flammen ein im Bau befindliches Wohnhaus. Durch das zweite Feuer im Alten Postweg wurde zudem eine größere Anzahl von Rundballen auf einer Lagerfläche beschädigt. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wurde noch am Samstag vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

