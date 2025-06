Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 21.06.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Opfer mit Flasche und Fäusten geschlagen

Am Samstag kam es gegen 01:30 Uhr auf dem Lüchtenburger Weg zu einer körperlichen Auseinandersetzung, dem ein Streit vorausgegangen war. Das 30-jährige Opfer aus Aurich habe zwei unbekannte Männer angesprochen, die augenscheinlich eine junge Frau "belästigten". Das Opfer sprach die beiden Männer an und wurde von einem der beiden unvermittelt mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen und erhielt zudem weitere Faustschläge dieses Täters. Anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung Leerer Landstraße und ließen das Opfer leicht verletzt zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941-606215 entgegen.

Aurich - E-Scooter wurde entwendet

Am Freitag wurde in der Zeit von 07:40 bis 13:05 Uhr in der Straße Am Schulzentrum ein E-Scooter entwendet, der an der dortigen Schule verschlossen abgestellt war. Der Täter entkam unerkannt. Wer Angaben zur Tat machen kann wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden.

Wiesmoor - Ladendieb schlug zu

Am Freitagvormittag wurde ein 21-jähriger Wiesmoorer in einem Kaufhaus an der Hauptstraße bei einem Ladendiebstahl beobachtet und nach Passieren des Kassenbereichs durch den Ladendetektiv und einer weiteren Mitarbeiterin angesprochen. Der junge Mann wurde renitent und versuchte, unter Anwendung von Gewalt aus dem Geschäft zu flüchten. Dabei wurden die beiden 35 und 38 Jahre alten Mitarbeiter durch Faustschläge getroffen und verletzt. Der Täter konnte schließlich unter Mithilfe von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfall verursacht und geflüchtet, Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, bog der Fahrer eines schwarzen Renault Megane vom Wasserwerksweg nach links in die Esenser Straße ein und übersah dabei den von rechts kommenden Pkw einer 33-jährigen aus Großefehn. Um einen Zusammenstoß mit dem einbiegenden Pkw zu verhindern wich die Frau nach rechts aus und stieß dort mit dem neben ihr fahrenden Pkw eines 50-jährigen Ihlowers zusammen. Der Unfallverursacher blieb kurz am Unfallort stehen, woraufhin der Beifahrer kurz ausstieg und sich umsah. Der Beifahrer stieg jedoch wieder ins Fahrzeug zurück und der Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Pferdemarkt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden.

Altkreis Norden

- keine presserelevanten Ereignisse -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Schlägerei in Jugendherberge

Am späten Freitagabend kam es während einer Feier in einer Jugendherberge in Neuharlingersiel zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern. Hierbei wurde ein 23-Jähriger aus Bad Zwischenahn durch Schläge an der Stirn verletzt. Ein 37-Jähriger aus Schwelm erlitt ebenfalls einen Schlag an den Kopf. Eine ärztliche Behandlung der beiden Männer war nicht erforderlich. Da der 23-Jährige stark alkoholisiert und aggressiv war, wurde ihm ein Platzverweis für die Feier erteilt. Außerdem wurden Strafverfahren wegen der Körperverletzungshandlungen eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - Alkoholisiert gefahren

Ein Autofahrer wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag von Polizeibeamten in Carolinensiel gestoppt. Während der Kontrolle stellt sich heraus, dass der aus Bremen stammende 37-Jährige alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Alkoholkonzentration von über 1,1 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Carolinensiel - Unter Drogeneinfluss gefahren

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 18-Jähriger mit seinem Auto in Carolinensiel angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stelle sich heraus, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Test verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

