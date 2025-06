Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 22.06.2025

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Im Streit zugeschlagen

Bei einer Feierlichkeit im Birkenweg kam es am Sonntag, gegen 02:30 Uhr, zunächst zu einem Streit zweier Gäste, bei dem ein 42-jähriger Gast versucht, einen 21-Jährigen mit der Faust zu schlagen. Der Schlag verfehlte den Kontrahenten jedoch und traf dafür dessen 23-jährige Partnerin, die schlichtend eingreifen wollte. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Gegen den alkoholisierten Täter wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Betrunkener Fahrzeugführer leistet Widerstand und beleidigt

Zeugen meldeten am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, die aggressive Fahrweise eines Autofahrers auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am 2. Kompanieweg. Der Fahrer sei hierbei mit seinem Fahrzeug "gedriftet". Die hinzugezogene Polizei konreollierte den 21-jährigen Mann aus Westerstede und stellten bei ihm eine alkoholische Beeinflussung fest. Zunächst zeigte sich der Mann unkooperativ und verweigerte die Herausgabe seines Führerscheines, woraufhin er nach dem Dokument durchsucht wurde. Hierbei leistete er Widerstand und musste gefesselt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab später einen Wert von über 1,5 Promille. Im weiteren Einsatzverlauf beleidigte der junge Mann die eingesetzten Beamten obendrein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in mehrere Strafverfahren verantworten.

Aurich - Vom Bremspedal gerutscht und Unfall verursacht

Am Samstagmorgen stand ein 73-jähriger Auricher mit seinem Pkw in der Einmündung Lukweg, um in die Brockzeteler Straße einzubiegen. Hierbei rutscht er nach eigenen Angaben von der Bremse, woraufhin sein Pkw einen Satz nach vorne machte und es auf der Brockzeteler Straße zu einer Kollision mit dem von links kommenden Pkw einer 26-jährigen Wittmunderin kam. Der Pkw überschlug sich und die Frau wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand sehr hoher Sachschaden. Die Brockzeteler Straße wurde für die Dauer der Bergung gesperrt.

Großefehn - Vorfahrt missachtet

Zu einem weiteren Unfall kam es am Samstagmittag auf der Kanalstraße Süd. Eine 24-jährige Autofahrerin kam von der Kanalstraße Nord und fuhr über eine Brücke zur Kanalstraße Süd. Dort missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 76-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Der 76- und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten geborgen werden. Es entstand hoher Sachschaden.

Großefehn - Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Am Samstag, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der Leerer Landstraße in Westgroßefehn zu einer Berührung zwischen einem in Richtung Timmel fahrenden Pkw und einem entgegenkommenden E-Bike. Der Seitenspiegel des Pkw traf den Radfahrer am Arm, wodurch dieser verletzt wurde. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04941-606215 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

In der Nacht zu Sonntag kontrollierte die Polizei gegen 0:25 Uhr den Fahrer eines E-Scooters in der Osterstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der 21-jährige Mann aus Norden alkoholisiert war. Er pustete über 1,2 Promille. Dem 21-jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Sonstiges

Norden - Illegale Müllentsorgung

Im Leesweg (Ostermarsch) hat eine bisher unbekannte Person mehrere gefüllte Müllsäcke in einem Graben entsorgt. Die Polizei hat festgestellt, dass es sich bei dem Inhalt größtenteils um Gartenabfälle gehandelt hat. Hinweise zur Ermittlung des Verursachers nimmt die Polizei in Norden entgegen (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am späten Samstagabend wurde ein 35-jähriger Wittmunder mit seinem Fahrzeuggespann in der Upsteder Straße in Wittmund, OT Willen kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten während der Kontrolle fest, dass er für das Führen seines Pkw samt Anhänger nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friedeburg - Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 28-Jähriger mit seinem Auto in der Marxer Hauptstraße in Friedeburg angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und berauschender Mittel stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 0,9 Promille. Der Drogentest verlief ebenfalls positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Horsten - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 31-jähriger Autofahrer in der Straße Hohemey in Horsten angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der aus Sande stammende Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab über 0,8 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

