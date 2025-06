Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Piloten durch grünen Laser geblendet

In Norden kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr. Ein Rettungshubschrauber des ADAC flog gegen 3 Uhr über den Norder Stadtbereich, als ein grüner Laserpointer die Piloten mehrfach blendete. Ersten Erkenntnissen nach könnte sich die unbekannte Person mit dem Laser im Bereich Dinkelweg / Am Süderschloot oder unmittelbarer Nähe befunden haben. Zeugen werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Betrunkener Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

In der Gemeinde Krummhörn hat am Sonntagabend ein betrunkener Transporter-Fahrer einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Gegen 20.30 Uhr fuhr der Mann mit einem Transporter auf der Schoonorther Landstraße in Richtung Wirdum und kam von der Fahrbahn ab. Er geriet auf den Grünstreifen und landete in einem Straßengraben. Der Fahrer flüchtete fußläufig von der Örtlichkeit, konnte aber wenig später ermittelt und von der Polizei angetroffen werden. Der 34-Jährige war deutlich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Norden - Unfallverursacher geflüchtet

Ein Autofahrer ist am Sonntag nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer geflüchtet. Gegen 14 Uhr fuhr der bislang unbekannte Autofahrer in den Kreisverkehr am Zollhaus und wollte ihn an der Ausfahrt Am Hafen in Richtung Heringstraße verlassen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines 50-jährigen Pedelec-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er soll einen silbernen Kombi (Kennzeichenfragment NOR-ST....) gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norderney - Radfahrerin gestürzt

Auf Norderney ist am Sonntag eine Radfahrerin verletzt worden. Gegen 16.40 Uhr fuhr die 63-Jährige mit einem Fahrrad von einem Dünenweg kommend auf die Emsstraße und stürzte nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt. Die Frau wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht.

Lütetsburg - Berauscht gefahren

Der Fahrer eines Kleinkraftrads wurde am Sonntagabend in Lütetsburg von der Polizei angehalten. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 47-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Vortest verlief positiv auf Metamphetamin, Amphetamin und THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Norden hat sich am Sonntag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 13.50 Uhr und 14.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer vor einem Discounter in der Straße Zum Bahnkolk gegen einen grauen Skoda Octavia. Der Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Er fuhr vermutlich ein schwarzes Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Ihlow - Autofahrer geriet in Gegenverkehr

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montagmorgen in Ihlow einen Unfall verursacht. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 7.15 Uhr der Fahrer eines schwarzen Mitsubishi auf der Oldersumer Straße in Fahrtrichtung Riepe. In Höhe Ochtelbur geriet plötzlich ein entgegenkommender Autofahrer auf seine Spur, sodass der Mitsubishi-Fahrer ausweichen musste. Der Mitsubishi stieß mit der Beifahrerseite gegen eine beginnende Leitplanke. Es entstand Sachschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Hinweise.

