Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Küche brannte

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Wittmund - Küche brannte

In einer Wohnung in Wittmund hat es am Montag gebrannt. Gegen 9.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass es in der Brückstraße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand gekommen sei. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach während der Essenszubereitung eines Bewohners ein Feuer aus, welches auf die restliche Küche übergriff. Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, wurde der Bewohner leicht verletzt. Der Schaden wurde auf 5000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

