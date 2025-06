Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Grundschule

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Grundschule in Norden eingebrochen. In der Wurzeldeicher Straße verschafften sich die Täter zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, Zutritt zu einer Grundschule. In dem Gebäude wurden mehrere Räume durchwühlt und verwüstet. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht abschließend bekannt. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Südbrookmerland - Einbruch in Pizzeria

Im Moorweg in Moordorf kam es zu einem Einbruch. Bislang Unbekannte stiegen in der Nacht zu Mittwoch in eine Pizzeria ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Ein Unbekannter ist am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall in Aurich geflüchtet. Im Eickebuscher Weg beschädigte der Unbekannte vermutlich mit einem Fahrrad die hintere linke Tür eines am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Polo. Der Vorfall ereignete sich zwischen 6 Uhr und 13 Uhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher unter 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag in Aurich. Zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Burgstraße, Höhe Hausnummer 19, einen grauen Dacia Duster. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Eine Zeugin soll den Unfall beobachtet haben, ist aber namentlich nicht bekannt. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Hinweise.

Osteel - Auffahrunfall vor Bushaltestelle

In Höhe einer Bushaltestelle in Osteel kam es am Mittwochabend zu einem Auffahrunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 18.20 Uhr ein 37 Jahre alter VW-Fahrer auf der Brookmerlander Straße und ließ einen Bus aus der Haltestelle in den fließenden Verkehr einfahren. Dafür bremste er ab. Ein 34-jähriger Citroen-Fahrer hinter ihm reagierte offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Der Citroen-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

