Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Apotheke - Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung gestellt - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Einen 36 Jahre alten Tatverdächtigen konnten Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen, nachdem am Mittwoch (25.06.), gegen kurz vor 02:00 Uhr, drei Männer in eine Apotheke an der Bergheimer Straße eingebrochen sind. Bei der Suche nach den Tätern kamen neben mehreren Streifenwagen auch ein Diensthundeführer mit seinem Vierbeiner und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte das Trio die gläserne Eingangstür der Apotheke eingeschlagen oder eingeworfen und aus dem Verkaufsraum gewaltsam zwei Kassenschubladen gestohlen. Nach der Tat flohen die Männer zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Zeugen hatten daraufhin die Polizei gerufen.

Den 36 Jahre alten Mann aus Albanien fanden Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auf einem Spielplatz an der Straße "An der Barriere". Der Tatverdächtige hatte dort auf dem Bauch in einer Böschung gelegen. Er äußerte sich bislang nicht zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Seine mutmaßlichen Mittäter konnten nicht mehr angetroffen werden.

Täterbeschreibung:

- männlich, circa 180 Zentimeter groß, kräftige Statur, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose

-männlich, circa 185 bis 190 Zentimeter groß, normale Statur, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, schwarze Tasche

Das Duo lief in Richtung "An der Barriere" davon.

- männlich, circa 175 Zentimeter groß, normale Statur, schwarze Hose, blauer Kapuzenpullover, schwarze Sporttasche

Der Täter lief die Bergheimer Straße in Richtung Innenstadt davon.

Zeugen, die Hinweise auf die Männer geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell