POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 28.06.2025

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Sachbeschädigung auf Kindergartenspielplatz

Durch unbekannte Täter werden diverse Spielgeräte und Utensilien im Außenbereich des Kindergartens beschädigt. In der Zeit vom 26.06.2025, 18:00 Uhr bis 27.06.2025, 06:30 Uhr, überkletterte mindestens ein Täter den Zaun zum Außenbereich des Kindergartens "Lüttje Hoppelkes" im Georgsheiler Weg 38, 26624 Südbrookmerland. Anschließend beschädigte dieser Spielzeuge und ein Sonnensegel. Hinweise nimmt die Polizei unter 04942 204200 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr, touchiert ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw und flüchtet vom Unfallort. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Wallinghausener Straße. Hierbei wurde ein VW Up beschädigt. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verursacher um einen größeren, hellen Pkw handelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmorgen kommt es beim Ausparken aus einer Parklücke zu einem Verkehrsunfall, wobei sich die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Verkehrsunfall geschah in der Hauptstraße in Wiesmoor. Durch Zeugenhinweise konnte schließlich die 86-jährige Unfallverursacherin ermittelt werden.

Großefehn - Verkehrsunfallflucht an parkenden Pkw

Bereits am Donnerstag, den 26.05.2025, kommt es zwischen zwei Fahrzeugen zu einer Berührung, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr parkte der Geschädigte seinen Toyota in der Straße Alte Norderwieke West in Großefehn am Fahrbahnrand ab. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug musste dieser einen Unfallschaden am Fahrzeug feststellen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Großefehn unter 04943 925660 entgegen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-

Verkehrsgeschehen

Horsten - Radfahrer gegen Heckklappe

Am Freitagvormittag, gegen 08.00 Uhr, wird innerhalb eines Verkehrsunfalls in Horsten, Alter Postweg, ein Fahrradfahrer verletzt. Am Unfallort musste ein 76-jähriger Pedelec-Fahrer auf der schmalen Fahrbahn einem entgegenkommenden Pkw ausweichen und stieß hierbei gegen eine geöffnete Heckklappe, die von einem, auf einem Grundstück abgestellten, Pkw auf die Fahrbahn ragte. Der Radfahrer erlitt Gesichtsverletzungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

Carolinensiel - Außenspiegel beschädigt und weggefahren

Am Freitagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, kommt es in Carolinensiel zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer in der Neuen Straße ein geparkter, grauer Ford Fiesta am Außenspiegel beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-

Verkehrsgeschehen

Norden - Autofahrer ohne Führerschein

Am Donnerstagmittag kontrollierten Polizeibeamte einen 22-jährigen Autofahrer im Polderweg in Norden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Fahren unter Drogeneinfluss

Freitagvormittag, gegen 11:00 Uhr, führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle in der Gewerbestraße in Norden durch. Im Rahmen der Kontrolle einer 44-jährigen Autofahrerin, ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung - ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Norden - Auffahrunfall

Freitagmittag kam es in der Bahnhofstraße in Norden zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Audi-Fahrer die Bahnhofstraße stadteinwärts. Als dieser verkehrsbedingt halten musste, bemerkte dies eine hinter ihm fahrende 23-jährige BMW-Fahrerin zu spät und es kam zum Auffahrunfall. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

