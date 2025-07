Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Donop. Junge Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

In der Straße Hagendonop kam es in der Nacht zu Sonntag (06.07.2025) gegen 0.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-Jähriger aus Schieder-Schwalenberg fuhr mit seinem VW Golf in Richtung Hagendonop, als aus bislang ungeklärter Ursache eine 15-Jährige aus Blomberg unvermittelt von einem rechtsseitig gelegenen Feldweg auf die Fahrbahn rannte. Das Mädchen kollidierte mit dem Golf und erlitt schwere Verletzungen. Ersthelfer kümmerten sich um sie, bis der Rettungsdienst eintraf und sie in ein Krankenhaus brachte. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

