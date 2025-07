Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Versuchter Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagnachmittag (03. - 05.07.2025) beschädigten unbekannte Täter die Haustür eines Wohnhauses in der Industriestraße. Sie schafften es aber nicht, in das Haus einzubrechen, so dass sie ohne Beute verschwanden. Zeugen, die Hinweise zum versuchten Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell