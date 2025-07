Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Mosebeck - Pkw gegen Rasentraktor.

Lippe (ots)

Samstagmittag übersah ein 81-jähriger Detmolder auf der Barntruper Straße einen vor sich in gleicher Fahrtrichtung auf einem Aufsitzmäher fahrenden 65-jährigen Detmolder und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der 65-jährige in den Straßengraben geschleudert und letztlich mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Detmolder Klinikum verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell