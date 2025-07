Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Betrunkener entwendet BMW.

Lippe (ots)

Die kurze Unaufmerksamkeit eines 43-jährigen Detmolders nutzte am frühen Sonntagmorgen (06.07.2025) gegen 01:10 Uhr ein nach Zeugenaussagen stark betrunkener Mann, um dessen in der Paulinenstraße abgestellten weißen BMW zu stehlen. Der etwa 30 Jahre alte und mit einem schwarz-grünen Holzfällerhemd bekleidete Mann sprach zuvor mehrere Passanten an und bat diese, ihn nach Dortmund zu fahren. Als sich hierzu niemand bereit erklärte, nutzte er die kurze Unaufmerksamkeit des sich in unmittelbarer Nähe des BMW befindlichen Fahrzeugführers, um sich in das Fahrzeug zu setzen, in dem noch der Schlüssel steckte und mit diesem in Richtung Lagesche Straße davonzufahren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der BMW gegen 02:10 Uhr in der Bachstraße verlassen aufgefunden werden. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zum Täter machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Lippe unter Tel 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

