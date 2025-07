Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Quad-Fahrer stürzt und verletzt sich.

Lippe (ots)

Am Samstag (05.07.2025) um 17:30 Uhr befuhr ein 38-jähriger Salzufler mit seinem Quad die Lemgoer Straße in Fahrtrichtung Schötmar. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf den Bürgersteig, wo er gegen ein Straßenschild stieß. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in das Detmolder Klinikum verbracht.

