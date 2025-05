Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 16.05.2025, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus in Nottuln auf dem Buckenkamp. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten dabei nach ersten Erkenntnissen diverse Schmuckgegenstände und Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen ...

