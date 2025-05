Coesfeld (ots) - Durch Aufhebeln eines Küchenfensters gelangten bislang unbekannte Täter am 18.05.2025, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Föhrenbrink in Olfen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke nach Diebesgut und entwendeten nach bisherigem Kenntnisstand Bargeld, eine Bankkarte und Schmuck. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen ...

