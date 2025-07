Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. Mit abgemeldetem Auto und ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Lippe (ots)

In der Lageschen Straße unterzogen Polizeibeamte einen Autofahrer am Sonntagabend (06.07.2025) gegen 21.30 Uhr einer Verkehrskontrolle, da auf seinen Kennzeichen keine Siegel angebracht waren. Der 32-Jährige aus Wagenfeld war mit seinem Audi A4 in Richtung Detmold unterwegs. Eine Recherche der Einsatzkräfte ergab, dass der Wagen abgemeldet war. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholvortest bei dem Mann verlief positiv, weshalb ihm anschließend auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. Die Einsatzkräfte stellten seinen Audi sicher und untersagten dem 32-Jährigen das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen.

