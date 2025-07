Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendieb.

Lippe (ots)

Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei in der Öffentlichkeit mit Fotos nach einem Ladendieb. Der unbekannte Mann entwendete im Juni 2024 im "DM"-Drogeriemarkt in der Bruchstraße in Detmold Rasierklingen im Wert von rund 250 Euro.

Eine Beschreibung und ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/173547

Wer kann Angaben zu dem gesuchten Dieb machen? Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell