Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Kißlegg

Motorradfahrer kollidieren beim Abbiegen

Auf der Kreisstraße 8008 zwischen Wangen und Kißlegg, kam es am Samstagmittag zum Zusammenstoß zweier Motorradfahrer. Als einer der Beteiligten an der Abzweigung nach Unterhorgen in Fahrtrichtung Kißlegg rechts abbiegen wollte, erkannte dies ein nachfolgender 35-jähriger Kraftradfahrer vermutlich zu spät. Bei der folgenden Kollision stürzten die Beteiligten und der 35-Jährige sowie seine 38-jährige Mitfahrerin verletzten sich schwer. Sie wurden jeweils mit Rettungshubschraubern in verschiedene Kliniken verbracht. Der vorausfahrende 44-jährige Kradlenker kam mit leichten Verletzungen davon und musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Für eine knappe halbe Stunde war die Kreisstraße während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Insgesamt entstand Sachschaden von schätzungsweise 8000.- Euro.

Isny

Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Am späten Samstagnachmittag kam ein 65-jähriger Motorradfahrer bei Isny von der Fahrbahn ab. Er verletzte sich hierbei schwer. Der 65-jährige befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Zell in Richtung Untere Argen, als er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad verlor und über einen angrenzenden Bach stürzte. Der 65-Jährige, der sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zuzog, wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500.- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell