PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Verletzte Person nach Schäferstündchen

Nachdem am Freitagmorgen eine verletzte Person bei einem Hotel in der Eisenbahnstraße gemeldet wurde, rückte neben einem Rettungswagen auch eine Streife des Polizeireviers an, um den Grund der Verletzung zu ermitteln. Hierbei fanden die Beamten heraus, dass der 66-Jährige sich mit seiner Geliebten in ein Zimmer eingemietet hatte. Dies hatte seine Ehefrau offenbar herausgefunden und klopfte an die Zimmertür, um ihn zur Rede zu stellen. Der Mann geriet hierdurch offensichtlich in Panik und wollte sich mit zwei zusammengeknoteten Bettlaken filmreif aus dem 4. OG abseilen. Dabei rutschte er ab und stürzte ca. 10 Meter in die Tiefe auf ein Vordach im 1. OG. Er wurde hierdurch schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

