POL-BO: Auffahrunfall in Herne: Kradfahrer (16) wird schwer verletzt

Herne (ots) - Bei einem Alleinunfall in Herne-Mitte zog sich ein Fahrradfahrer (60, aus Herne) am Dienstagabend, 25. März, gegen 21.50 Uhr Verletzungen zu. Der Herner war auf der Schäferstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 98 die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Da die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes bei dem 60-Jährigen ...

mehr