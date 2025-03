Polizei Bochum

POL-BO: Gefährliche Körperverletzung beim Karnevalsumzug in Bochum-Wattenscheid: Kriminalpolizei sucht nach zwei Tatverdächtigen und Zeugen

Bochum (ots)

Trotz intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei ist eine gefährliche Körperverletzung vom Karnevalssonntag, 2. März, in Bochum-Wattenscheid bislang nicht geklärt. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Gegen 17 Uhr waren ein Herner (21) und ein Bochumer (23) fußläufig auf der Günnigfelder Straße/Blücherstraße unterwegs. Plötzlich griffen zwei Unbekannte aus einer Gruppe heraus die beiden von hinten an. Nach Zeugenangaben schlugen die Täter auf den Herner und den Bochumer ein, anschließend traten sie die beiden am Boden liegenden Männer noch. Die Täter flüchteten über die Günnigfelder Straße in Richtung Bochum.

Der 21-Jährige und der 23-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung lehnten sie vor Ort ab.

Zeugen beschreiben die Täter als männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß und mit normaler Statur. Einer der beiden trug eine graue Hose und einen grauen Pullover mit der Kapuze auf dem Kopf. Der andere trug eine blaue Jeans und einen schwarzen Pullover mit Kapuze auf dem Kopf.

Neben den beiden Tätern sucht die Polizei auch nach zwei Männern und einer Frau, mit denen diese vermeintlich unterwegs gewesen sein sollen.

Die beiden Männer seien 20 bis 30 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß. Einer habe eine Glatze und zur Tatzeit ein auffallendes "Lidl"-Kostüm getragen. Unter dem Kostüm habe er rote Sneaker, eine rote Hose und einen roten Kapuzenpullover getragen. Der andere sei etwas kräftiger und habe kurze dunkelblonde Haare. Er sei mit schwarzen Sneakern, einer dunklen Jeans und einer roten karierten Jacke bekleidet gewesen. Außerdem habe er einen blauen Bollerwagen gezogen.

Die Frau sei etwas kleiner und habe eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze getragen.

Die Kriminalpolizei bittet die gesuchten Personen sowie weitere Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell