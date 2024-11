Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickbetrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Donnerstag (29.11.2024) ein Ehepaar angerufen und sie dazu gebracht, ihre Bankkarten zu übergeben. Die Betrüger riefen gegen 14.30 Uhr bei dem Paar an und gaukelten ihnen vor, dass sie Bankmitarbeiter seien. Angeblich erfolgten von ihrem Konto unberechtigte Abbuchungen, weshalb die Betrüger die Bankkarten überprüfen wollten. Gegen 14.45 Uhr übergab das Ehepaar an der Gnesener Straße einem angeblichen Bankmitarbeiter die Bankkarten. Ob bisweilen ein Schaden entstanden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der unbekannte Abholer war zirka 180 Zentimeter groß und etwa 40 Jahre alt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Präventionstipps der Polizei:

Wenn es darum geht, an Geld, Wertsachen oder ähnliche zu gelangen, dann sind die Maschen der Betrügerinnen und Betrüger sehr vielfältig. Banken fordern Sie nicht auf, sensible Kontodaten wie den PIN am Telefon mitzuteilen und schicken auch keine Mitarbeitenden zu Ihnen, um Ihre Bankkarte persönlich abzuholen! Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze: - Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Geben Sie keine vertraulichen Informationen wie PIN, TANs oder ähnliches weiter - Übergeben Sie Ihre Bankkarte, Wertsachen oder Geld nie an Fremde! - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110! - Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell