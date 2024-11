POL-S: 41-Jährigen nach Widerstand vorläufig festgenommen

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagvormittag (28.11.2024) in der Nellinger Straße ein geparktes Fahrzeug touchiert und ist anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unbekannte fuhr zwischen 08.30 und 09.00 Uhr mit seinem Auto in der Nellinger Straße in Richtung Kirchheimer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 14 beschädigte er an einem ...

mehr