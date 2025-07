POL-AA: Ostalbkreis:

Aalen (ots) - Ilshofen/Eckartshausen: Diebstahl von Pedelec Am Mittwoch zwischen 8:50 und 18:05 Uhr wurde aus den Fahrradständern am Buswartehäuschen in der Straße "Am Bahnhof" ein Fahrrad entwendet. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Pedelec des Herstellers Cube mit dem Modell Town Sport HPA in der Farbe Schwarz. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten ...

