Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Mofa-Fahrerin kollidiert mit Anhänger und verletzt sich schwer

Duisburg (ots)

Auf der Meidericher Straße wechselte am Donnerstagmittag (6. März, 13:52 Uhr) ein 62-jähriger Fahrer eines Pkw-Anhänger-Gespanns verkehrsbedingt den Fahrstreifen und bremste dabei ab. Eine Mofa-Fahrerin bemerkte den Bremsvorgang zu spät, fuhr auf den Anhänger auf und stürzte mitsamt ihrem Mofa. Hierbei verletzte sich die 47-Jährige an Knie und Nacken. Zeugen sicherten die Unfallstelle ab und leisteten Erste Hilfe. Die Mofa-Fahrerin wurde durch alarmierte Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt. Es besteht keine Lebensgefahr. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass das Versicherungskennzeichen des beim Unfall stark beschädigten Mofas abgelaufen war. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell